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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 3,6 МЛРД РУБЛЕЙ
16:11 30.12.2019

В бюджет Минской области за 11 месяцев 2019 года поступило 3567,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1149,1 млн рублей, в местные бюджеты – 2418,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 896,4 млн рублей, или 25,1% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 699,6 млн рублей (19,6%), по налогу на прибыль – 684 млн рублей (19,2%), налогу на недвижимость – 156,5 млн рублей (4,4%), налогу на добавленную стоимость – 105,7 млн рублей (3%).

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Минской области за январь-ноябрь 2019 года поступило 1680,7 млн рублей. На их долю приходится 47,1% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 1667 млн рублей (46,7%), индивидуальных предпринимателей – 84,2 млн рублей (2,4%), физических лиц – 136 млн рублей (3,8%).

Формирование бюджета Минской области в январе-ноябре 2019 года обеспечивали более 901 тыс. плательщиков, в том числе 32,5 тыс. организаций, 41,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и 827,3 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.
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