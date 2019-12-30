Совет министров постановил реализовать в течение 2020 года пилотный проект по апробации нормативного финансирования учреждений профессионально-технического, среднего специального образования, финансируемых за счет средств областного бюджета Могилевской области и находящихся в подчинении главного управления по образованию Могилевского облисполкома. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №912 от 26 декабря 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом установлено, что объем бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного проекта, рассчитывается исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного обучающегося, корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, и показателей численности обучающихся по всем учреждениям образования, определяемых Могилевским облисполкомом на 2020 год.

Бюджетные средства направляются на содержание имущества учреждений образования (приобретение оборудования и других основных средств, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, оплата коммунальных услуг) исходя из обоснованной потребности в расходах, гарантированное и адресное обеспечение реализации установленных законодательством мер по социальной защите обучающихся в пределах средств областного бюджета Могилевской области, предусмотренных на расходы по профессионально-техническому, среднему специальному образованию.

Базовый норматив для обучающегося, осваивающего содержание образовательных программ профессионально-технического образования, определен в размере 3318,64 руб., среднего специального образования, – в размере 2838,04 руб.

Министерству образования поручено по согласованию с Министерством финансов утвердить инструкцию об определении структуры базового норматива, порядке определения показателей численности обучающихся, порядке расчета объема бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного проекта, порядке и условиях их направления.

Могилевскому облисполкому необходимо обеспечить реализацию пилотного проекта, определить показатели численности обучающихся в учреждениях образования на 2020 год, а также осуществлять мониторинг реализации пилотного проекта и до 20 июля 2020 г. и 20 января 2021 г. представить в Министерство образования отчеты о его выполнении.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2020 г.