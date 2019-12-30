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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИИ БОРИСОВСКОГО ЗАВОДА МЕДПРЕПАРАТОВ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАДУТ ХОЛДИНГУ «БЕЛФАРМПРОМ»
15:24 30.12.2019

Акции ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» будут безвозмездно переданы в хозяйственное ведение РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром». Соответствующее постановление Совета министров №909 от 24 декабря 2019 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, всего будут переданы 112904 простых (обыкновенных) акций, находящихся в собственности Беларуси, на общую сумму 5871008 рублей (номинальная стоимость 52 рубля).

Министерству здравоохранения и Государственному комитету по имуществу поручено принять меры по реализации постановления.
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