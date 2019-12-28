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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПОСТРОИТ НА «ДРУЖБЕ» СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТИ ИЗ РОССИИ
14:56 30.12.2019

Беларусь построит на магистральном нефтепроводе «Дружба» пункт контроля качества нефти из России. Об этом в интервью корпоративному изданию «Нефтяная магистраль» заявил первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

«Концерн «Белнефтехим» поддержал наше предложение о строительстве на белорусском участке магистрального нефтепровода «Дружба» систем измерения количества и показателей качества нефти. В течение следующего года будет реализован первый этап проекта по установке СИКН на приеме нефти из Российской Федерации, это 106-й км трассы нефтепровода «Унеча – Мозырь», – сказал А. Вериго.
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