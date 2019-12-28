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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ИЗМЕНИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ АПТЕК
14:36 30.12.2019
Министерство здравоохранения изменило перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, за период с 10 декабря 2018 г. по настоящее время отечественными фармацевтическими предприятиями были освоены и зарегистрированы современные востребованные лекарственные средства, при этом часть лекарственных средств была снята с производства либо нарабатывалась с перебоями, в связи с чем возникла необходимость в пересмотре перечня лекарственных средств, утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Беларуси №92 от 10 декабря 2018 г. Из перечня исключены:
лекарственные средства, которые нарабатываются только одним производителем, без предоставления в Министерство здравоохранения гарантийных писем о бесперебойной наработке и поставке;
лекарственные средства, отгрузка которых на протяжении года производилась с постоянными перебоями;
лекарственные средства, снятые с производства;
лекарственные средства, имеющие весьма низкий спрос населения.
Перечень актуализирован с учетом существующей номенклатуры зарегистрированных отечественных лекарственных средств, их включения в протоколы диагностики и лечения различных заболеваний, востребованности у врачей и населения, а также перспектив бесперебойного их наличия в аптеках всех форм собственности для обеспечения соблюдения всеми субъектами хозяйствования лицензионных требований и условий.
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