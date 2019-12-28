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ЭКОНОМИКА РБ
ЛИНЕЙКУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ОБНОВИЛ БАНК ДАБРАБЫТ
14:14 30.12.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» обновило линейку вкладов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь Банк Дабрабыт предлагает три депозита: «Добры месяц», «Шчодры» и «На Мару».
Вклад «Добры месяц»: срочный безотзывный, в белорусских рублях, срок размещения – 35 дней, фиксированная ставка – 8,7% годовых.
Вклад «Шчодры»: срочный безотзывный; в белорусских рублях, долларах, евро, российских рублях; срок размещения – 3/7/13/24 месяца; фиксированная ставка – до 11,2% годовых в руб.
Вклад «На Мару»: срочный отзывный; в белорусских рублях, долларах, евро, российских рублях; срок размещения – 3 месяца; фиксированная ставка – до 6% годовых в руб.
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