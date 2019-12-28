ЭКОНОМИКА РБ

ЛИНЕЙКУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ОБНОВИЛ БАНК ДАБРАБЫТ

14:14 30.12.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» обновило линейку вкладов для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь Банк Дабрабыт предлагает три депозита: «Добры месяц», «Шчодры» и «На Мару». Вклад «Добры месяц»: срочный безотзывный, в белорусских рублях, срок размещения – 35 дней, фиксированная ставка – 8,7% годовых. Вклад «Шчодры»: срочный безотзывный; в белорусских рублях, долларах, евро, российских рублях; срок размещения – 3/7/13/24 месяца; фиксированная ставка – до 11,2% годовых в руб. Вклад «На Мару»: срочный отзывный; в белорусских рублях, долларах, евро, российских рублях; срок размещения – 3 месяца; фиксированная ставка – до 6% годовых в руб.