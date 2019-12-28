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ЭКОНОМИКА РБ


СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОВЫСИТЬ НА 16 УЧАСТКАХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ АВТОДОРОГ БЕЛАРУСИ
13:53 30.12.2019

Вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД Минска рассмотрены 27 декабря на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров под председательством заместителя премьер-министра Владимира Кухарева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых авто, имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 км).

«Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения», - сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск - Калачи - Мядель, Р28 Минск - Молодечно, М5 Минск - Гомель, М3 Минск - Витебск, М6 Минск - Гродно, М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.

Начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк рассказал об условиях повышения скоростного режима на Минской кольцевой автодороге.

«В ходе дальнейшей оптимизации скоростных режимов на автодорогах общего пользования подразделения ГАИ готовы в пределах компетенции рассмотреть мотивированные предложения владельцев дорог по повышению скоростных режимов и организовать взаимодействие по разработке необходимых комплексных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Такой подход приемлем при решении вопросов увеличения скоростного режима на Минской кольцевой автомобильной дороге», - отметил Д. Корзюк.

По его словам, анализ аварийности свидетельствует о том, что основной угрозой безопасности дорожного движения на этой дороге являются последствия происходящих на ней инцидентов и возникающих в связи с этим препятствий для движения.

«Дальнейшее увеличение скоростного режима на МКАД возможно при реализации проектов по созданию системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, а также системы управления грузовым движением», - пояснил Д. Корзюк.

Кроме того, он обратил внимание, что необходимое условие для увеличения скоростного режима на МКАД – реализация компенсационных мероприятий по минимизации конфликтных ситуаций. Имеются в виду обустройство переходно-скоростных полос, модернизация участков в зонах переплетения транспортных потоков, установка ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть.

Как сообщил начальник УГАИ МВД по итогам заседания в Совмине, скорость на предлагаемых участках будет повышена.

«На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат», - пояснил Д. Корзюк.

На 6 остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения.

«Все эти участки будут на постоянном контроле. Если ситуация вдруг будет меняться, мы оперативно внесем корректировки», - добавил он.
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