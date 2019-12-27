Совет министров утвердил объемы поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2020 год. Это предусмотрено постановлением правительства №903 от 24 декабря 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, согласно документу, закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 796,8 тыс. т, в том числе пшеницы – 464,5 тыс. т, ржи – 240,5 тыс. т, ячменя – 30 тыс. т, овса – 44,5 тыс. т, гречихи – 15 тыс. т, проса – 2,3 тыс. т.

Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2020 год составит 22 тыс. т.

Сахарной свеклы предстоит поставить 2,086 млн т, пивоваренного ячменя – 80 тыс. т. Объем закупок льноволокна для республиканских госнужд составит 18,1 тыс. т.

Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2020 год утвержден для Министерства сельского хозяйства и продовольствия в размере 97 тыс. т, концерна «Белгоспищепром» – 100 тыс. т.