|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ МИНСКА ПРОДАЛИ ПОЧТИ ЗА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
11:50 30.12.2019
Комитет государственного имущества Мингорисполкома продал на аукционе 24 декабря единственном участнику торгов здание крытого гаража на 350 автомобилей, расположенное на пер. Ольшевского, 7/9, общей площадью 13659,3 кв. м.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, аукцион был признан несостоявшимся, поскольку заявление на участие в нем подала только одна организация. В таком случае недвижимость продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %, что и произошло.
По условиям торгов начальная цена имущества была снижена на 80% и составляла более 1,3 млн руб. Единственный участник аукциона заплатит 1431141,39 руб. Новый хозяин обязан сохранить в течение года функциональное назначение объекта как специализированного здания автомобильного транспорта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2019
Курсы в банках
на 30.12.2019
Конвертация в банках
на 30.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте