Комитет государственного имущества Мингорисполкома продал на аукционе 24 декабря единственном участнику торгов здание крытого гаража на 350 автомобилей, расположенное на пер. Ольшевского, 7/9, общей площадью 13659,3 кв. м.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, аукцион был признан несостоявшимся, поскольку заявление на участие в нем подала только одна организация. В таком случае недвижимость продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %, что и произошло.

По условиям торгов начальная цена имущества была снижена на 80% и составляла более 1,3 млн руб. Единственный участник аукциона заплатит 1431141,39 руб. Новый хозяин обязан сохранить в течение года функциональное назначение объекта как специализированного здания автомобильного транспорта.