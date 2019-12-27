Сотрудники Брестской таможни выявили и пресекли канал поставки в Беларусь транспортных средств из стран Европейского союза с уклонением от уплаты таможенных платежей. Незаконную схему организовали два жителя Пинска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, с начала 2018 г. на территорию ЕАЭС было ввезено свыше 20 грузовых микроавтобусов, с момента выпуска которых прошло не более 5 лет.

При пересечении белорусско-польской границы автомобили находились в технически исправном состоянии и без повреждений. От республиканских пунктов таможенного оформления они помещались под процедуру таможенного транзита до ведомственного пункта таможенного оформления, расположенного в Пинске.

Во время транспортировки автомобилей в них заменялись узлы и агрегаты, осветительные приборы, декоративные элементы салона на поврежденные либо неисправные, повреждалось лакокрасочное покрытие.

Соответственно, стоимость транспортных средств и сумма подлежащих к уплате таможенных пошлин и налогов значительно занижались, так как автомобиль считался поврежденным.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.231 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере). Ведется расследование.