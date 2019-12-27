|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ КАНАЛ НЕЗАКОННОЙ ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ
11:29 30.12.2019
Сотрудники Брестской таможни выявили и пресекли канал поставки в Беларусь транспортных средств из стран Европейского союза с уклонением от уплаты таможенных платежей. Незаконную схему организовали два жителя Пинска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, с начала 2018 г. на территорию ЕАЭС было ввезено свыше 20 грузовых микроавтобусов, с момента выпуска которых прошло не более 5 лет.
При пересечении белорусско-польской границы автомобили находились в технически исправном состоянии и без повреждений. От республиканских пунктов таможенного оформления они помещались под процедуру таможенного транзита до ведомственного пункта таможенного оформления, расположенного в Пинске.
Во время транспортировки автомобилей в них заменялись узлы и агрегаты, осветительные приборы, декоративные элементы салона на поврежденные либо неисправные, повреждалось лакокрасочное покрытие.
Соответственно, стоимость транспортных средств и сумма подлежащих к уплате таможенных пошлин и налогов значительно занижались, так как автомобиль считался поврежденным.
По указанным фактам возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.231 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере). Ведется расследование.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2019
Курсы в банках
на 30.12.2019
Конвертация в банках
на 30.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте