Лесхозы Беларуси с момента открытия елочных базаров продали 67160 новогодних деревьев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, наиболее активно живые символы праздника покупают жители Гродненской области: здесь реализовано 20304 елей и сосен.

Помимо новогодних деревьев лесхозы предлагают также новогодние букеты и деревья в кадках. Так, по состоянию на 27 декабря, уже реализовано свыше 1 тыс. новогодних букетов и около 1,5 тыс. новогодних деревьев в кадках.

Пик активности покупателей пришелся на католическое Рождество – 25 декабря. Только в этот день было продано около 20 тыс. новогодних деревьев. Однако наибольший спрос лесхозы ожидали в выходные – 28 и 29 декабря.

Первые елочные базары в стране заработали еще 20 декабря. Однако массовая торговля развернулась на 2-3 дня позже. На сайте Министерства лесного хозяйства опубликован перечень елочных базаров в областных городах и Минске, где представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Елочные базары от лесхозов будут работать до 31 декабря включительно.

В нынешнем году средняя стоимость новогодних деревьев сформировалась следующим образом: до 1 м – 9 рублей, от 1 до 2 м – 11 рублей, от 2 до 3 м – 16 рублей. При этом стоимость варьируется в зависимости от области и региона. На складах лесничеств новогодние деревья можно приобрести по сниженным ценам. Более подробную информацию также можно найти на сайте Министерства лесного хозяйства.