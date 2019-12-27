|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 67 ТЫСЯЧ НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ
10:43 30.12.2019
Лесхозы Беларуси с момента открытия елочных базаров продали 67160 новогодних деревьев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, наиболее активно живые символы праздника покупают жители Гродненской области: здесь реализовано 20304 елей и сосен.
Помимо новогодних деревьев лесхозы предлагают также новогодние букеты и деревья в кадках. Так, по состоянию на 27 декабря, уже реализовано свыше 1 тыс. новогодних букетов и около 1,5 тыс. новогодних деревьев в кадках.
Пик активности покупателей пришелся на католическое Рождество – 25 декабря. Только в этот день было продано около 20 тыс. новогодних деревьев. Однако наибольший спрос лесхозы ожидали в выходные – 28 и 29 декабря.
Первые елочные базары в стране заработали еще 20 декабря. Однако массовая торговля развернулась на 2-3 дня позже. На сайте Министерства лесного хозяйства опубликован перечень елочных базаров в областных городах и Минске, где представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Елочные базары от лесхозов будут работать до 31 декабря включительно.
В нынешнем году средняя стоимость новогодних деревьев сформировалась следующим образом: до 1 м – 9 рублей, от 1 до 2 м – 11 рублей, от 2 до 3 м – 16 рублей. При этом стоимость варьируется в зависимости от области и региона. На складах лесничеств новогодние деревья можно приобрести по сниженным ценам. Более подробную информацию также можно найти на сайте Министерства лесного хозяйства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2019
Курсы в банках
на 30.12.2019
Конвертация в банках
на 30.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте