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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ТОПЛИВО НА АЗС ПОДОРОЖАЛО НА КОПЕЙКУ
09:59 30.12.2019
В Беларуси с 29 декабря топливо на АЗС подорожало на 1 копейку.
«Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, с 29 декабря 2019 г. на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».
В частности, цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,64 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,74 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,96 рубля, ДТ – 1,74 рубля.
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