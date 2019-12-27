Профицит республиканского бюджета в январе-ноябре 2019 года сформирован в размере 3,8 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, доходы республиканского бюджета составили 22,2 млрд рублей, или 91,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 10,5 млрд рублей, или 91% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 3,2 млрд рублей, или 76% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,5 млрд рублей, или 97,8% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,3 млрд рублей, или 96,8% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 18,4 млрд рублей, или 81,7% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 7,2 млрд рублей (74,5%), на финансирование национальной экономики – 4,8 млрд рублей (84,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 14,1 млрд рублей (86%).

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2019 года сложились в сумме 49,1 млрд рублей, или 92,9% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 14,38 млрд рублей, или 95,5% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 45,2 млн рублей, или 107,6%, Фонд гражданской авиации – 37,4 млн рублей, или 143,8%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,38 млн рублей, или 95%.

По состоянию на 1 декабря 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 141,9 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2019 года составили 44,5 млрд рублей, или 86,6% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 14,3 млрд рублей (96,4%), Фонда универсального обслуживания 15,9 млн рублей (21,6%), Фонда гражданской авиации – 24 млн рублей (87,9%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,19 млн рублей (47,5%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2019 года сложился в сумме 4,6 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,08 млрд рублей, Фонда универсального обслуживания – 29,3 млн рублей, Фонда гражданской авиации – 13,4 млн рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,19 млн рублей.