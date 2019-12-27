Правительство Беларуси утвердило комплекс мер по подготовке к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Совета министров №895 от 24 декабря 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в частности, облисполкомам, Министерству сельского хозяйства и продовольствия в 2020 году поручено осуществить комплекс организационно-технологических мероприятий по обеспечению производства основных видов сельхозпродукции в объемах, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. Так, в сельхозорганизациях необходимо обеспечить в расчете на одну условную голову скота производство всех видов кормов в объеме не менее 38 ц кормовых единиц, заготовку кормов для стойлового содержания скота – не менее 28 ц кормовых единиц.

Кроме того, предписано обеспечить закупки субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромышленного производства, 710 тыс. т дизельного топлива, 58 тыс. т автомобильного бензина, 28,7 тыс. т моторных масел и смазок, 14,5 тыс. т печного топлива. Наряду с этим правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций сельхозтехники для проведения весенних полевых работ до 25 марта 2020 г., заготовки травяных кормов – до 15 мая 2020 г., уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна – до 10 июля 2020 г.

Облисполкомам установлено обеспечить в 2020 году за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, а также на реализацию мероприятий по радиационной защите и адресному применению защитных мер в рамках выполнения Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до2020 года средств республиканского и местных бюджетов, выделяемых в установленном законодательством порядке субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, собственных средств этих субъектов и кредитов банков, своевременное финансирование приобретения минеральных удобрений, микроудобрений, известковых материалов и средств защиты растений, приобретения необходимых объемов семян сельскохозяйственных растений, работ по внесению известковых материалов на площади 474,2 тыс. гектаров, ремонта и техобслуживания сельскохозмашин, узлов и агрегатов к ним, закупки дизельного топлива, автомобильного бензина, моторных масел и смазок, печного топлива.

Также облисполкомам необходимо осуществить комплекс мер по обеспечению своевременной и полной оплаты подчиненными организациями приобретаемых ими минеральных удобрений, средств защиты растений, дизельного топлива, автомобильного бензина, моторных масел и смазок, печного топлива, работ по ремонту, техобслуживанию сельхозтехники, узлов, агрегатов, оборудования.

Организациям, осуществляющим государственное испытание сортов растений, научным организациям Национальной академии наук Беларуси, осуществляющим научные исследования в области аграрных наук, учебным и учебно-опытным хозяйствам учреждений образования, подчиненных Минсельхозпроду, рекомендовано обеспечить в 2020 году закупку минеральных удобрений и средств защиты растений за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельхозпроизводства, рыбоводства и переработки сельхозпродукции.

Документом также установлено, что сельхозоргпнизациям, включенным в перечни, утверждаемые решениями облисполкомов, предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными в 2020 году банками на условиях, определяемых банками, на срок до одного года для финансирования проведения комплекса полевых работ, расчетов за комбикорма, белковое сырье, зерно, в том числе фуражное, початки кукурузы на семена и иную продукцию урожая 2019 – 2020 годов, в том числе закупаемую за пределами Беларуси, а также для погашения задолженности за приобретенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в 2019-2020 годах для целей проведения комплекса полевых работ, создания прочной кормовой базы в 2020 году.

Указанные субсидии, предоставляются ежемесячно в 2020-2021 годах за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий год: по кредитам в белорусских рублях, – в размере 1/4 ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов; по кредитам в иностранной валюте, – в размере 1/4 ставки по кредиту с уплатой субсидии в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на дату перечисления субсидии.

Местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано в установленном законодательством порядке предоставить сельхозорганизациям в 2020-2021 годах за счет средств соответствующих местных бюджетов субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами.