Генеральный прокурор Александр Конюк подписал приказ, в соответствии с которым государственный советник юстиции 3 класса Олег Лаврухин назначен на должность прокурора города Минска, государственный советник юстиции 3 класса Сергей Хмарук – прокурора Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, Олег Лаврухин несет службу в органах прокуратуры с 1992 года. С июля 2012 года до настоящего времени возглавлял прокуратуру Минской области.

Сергей Хмарук ранее руководил надзорным органом столицы. Начинал трудовую деятельность в 1994 году стажером прокуратуры Железнодорожного района Витебска.

«Ротация кадров – это действенный механизм повышения эффективности службы. Оба руководителя имеют большой опыт практической работы в разных регионах страны и не только на руководящих должностях. Службу свою начинали с районного звена, что особо значимо для поддержания правопорядка и законности на местах», – сказал А. Конюк.