В Чаусском центре поддержки предпринимателей 26 декабря прошел финал конкурса бизнес-идей, который организовал проект «Малые города», реализуемый ПРООН и Министерством экономики Беларуси при финансовой поддержке России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» Программы развития ООН в Беларуси, победители получили финансирование своих проектов и смогут уже в начале нового года закупить необходимое для работы оборудование.

В течение двух месяцев предприниматели из Чаусов и других городов Могилевского региона проходили бесплатное обучение по программе «Основы предпринимательства» в центре поддержки и развития предпринимательства «Чаусский бизнес-центр». Среди участников программы были как уже действующие бизнесмены, так и те, кто только планирует открывать свое дело. В качестве преподавателей курса выступали эксперты из Могилева и Минска, которые обучили участников азам ведения бизнеса.

В качестве «выпускной работы» участники разработали собственные бизнес-проекты, которые они представили на защите перед жюри. Комиссия оценивала конкурентоспособность проектов на рынке, а также социальный эффект, который они окажут на жителей Могилевского региона. Авторы лучших бизнес-идей воплотят их в жизнь уже в самом ближайшем будущем — победители получат финансирование своих проектов и смогут закупить необходимое оборудование для начала работы.

«Это уже второй конкурс бизнес-идей, который наш проект в этом году провел в Чаусах. Еще две аналогичные инициативы прошли в Мстиславле и Горках. Все конкурсы проводятся на базе центров поддержки предпринимателей, которые были созданы в этих городах в рамках нашего проекта. Победители прошлых конкурсов уже успешно ведут свой бизнес, и мы рады, что смогли помочь им создать необходимый для этого трамплин — как в виде материально-технической базы, так и бизнес-навыков, которые они получили во время обучения», — отметила руководитель проекта «Малые города» Марина Калиновская.

В этот раз на конкурсе лучшим был признан проект 21-летней Александры Володенко. Начать свое дело девушка решилась во время обучения в Чаусском бизнес-центре. Александра получила диплом медика и успешно работала по специальности в местной больнице. Однако несмотря на то, что ей нравилось то, чем она занималась, особых перспектив развития карьеры на этом месте она не видела, а реализовать свой потенциал очень хотелось.

«Изначально я пришла в наш центр поддержки предпринимателей просто за советом — хотела узнать, как можно зарегистрироваться в качестве частного массажиста. Уже на месте узнала, что как раз идет набор на программу, в которой не только бесплатно всему научат, но еще и могут помочь с закупкой оборудования. Я загорелась идей и поняла, что именно сейчас мне выпал шанс сделать то, о чем мечтала — открыть собственный косметологический кабинет», — рассказала А. Володенко.

На реализацию задуманного у девушки ушло всего пару месяцев. Помещение для работы нашлось сразу же — девушка арендовала недавно отремонтированный кабинет, который ей по льготным условиям предоставил Чаусский центр поддержки предпринимательства. Для закупки оборудования, инструментов и косметики Александра получила государственную субсидию и вложила собственные сбережения. Изучив спрос местного населения, проанализировав конкурентов в Чаусах и Могилеве, Александра вывела для себя простую формулу ведения своего бизнеса — предлагать популярные косметологические услуги и массаж на качественном оборудовании, но по более низким ценам, чем в областном центре, куда ездили местные жители раньше. По словам девушки, это сработало. В первую неделю работу, без особых вложений в рекламу, девушка обеспечила себе запись по несколько человек каждый день. В дальнейшем Александра хочет расширить свои услуги и предложить местным жительницам новую технологию коррекции фигуры при помощи лимфодренажной прессотерапии. Как раз аппарат для этой процедуры девушка получит в качестве награды за победу в конкурсе бизнес-проектов.

Еще одними победителями конкурса стали сестры из Черикова — Ольга Волкова и Елена Софранкова. Девушки решились создать семейный бизнес по пошиву женского белья, пижам, халатов и постельного белья по индивидуальным заказам. Благодаря победе в конкурсе, девушки смогут бесплатно получить необходимое швейное оборудование и начать принимать заказы уже в январе 2020 года.

«Сейчас я работаю юристом, но всю жизнь мечтала открыть собственное дело. Мне было даже неважно, каким именно будет мой бизнес, просто хотелось работать на достижение личного успеха. Во время обучения поняла, что самый правильный выбор — это делать то, к чему лежит душа. Мы с сестрой всегда любили шить и давно уже одеваем знакомых и родственников. Подумали и решили, что это и есть идея для нашего бизнеса, а вместе её реализовать будет даже проще»,— рассказала О. Волкова.

Частный бизнес является важной составляющей экономики Чаусского региона — 41% поступления средств в бюджет района идет именного из малого бизнеса. По словам заместителя председателя Чаусского райисполкома Андрея Верховодкина на сегодня в районе работают 127 частных предприятий и 302 индивидуальных предпринимателей. Каждый год это количество увеличивается примерно на 10% — открывается еще около 30 ИП и 10-12 предприятий. Проведение комплексного обучения основам бизнеса и конкурсов проектов, способных мотивировать местных жителей на создание своего дела — важный инструмент для развития малого бизнеса в небольших городах. Именно это стало главной задачей каждого из шести центров поддержки предпринимательства, которые были созданы в рамках проекта «Малые города».