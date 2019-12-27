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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ВЯЛІКІ АРЛЕЦ» СЕРИИ «ПТУШКА ГОДА»
16:08 27.12.2019

Национальный банк Беларуси с 27 декабря выпускает в обращение памятные монеты «Вялікі арлец» серии «Птушка года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты выпущены: серебряная – номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 32 мм, пробой сплава 925, тиражом 1300 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32 мм, тиражом 2500 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение государственного герба Беларуси, по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре в овале – изображение птенца на стилизованных ладонях, под ним справа – год чеканки (на серебряной монете – проба сплава); внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

Реверс: в центре в овале – рельефное изображение птицы; по овалу надписи: вверху – ПТУШКА ГОДА, внизу – ВЯЛІКІ АРЛЕЦ.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Нацбанка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».
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