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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЧЕТ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ АГРОКОМБИНАТ «МИР» ПЛАНИРУЕТ СЭКОНОМИТЬ ЗА ГОД БОЛЕЕ 5000 ТОНН У.Т.
14:51 27.12.2019

Акт приемки в эксплуатацию объекта «Строительство и обслуживание биогазовой установки мощностью 2000 кВт» подписан 13 декабря. В Барановичском районе рядом с крупнейшим животноводческим комплексом по производству говядины в ОАО «Агрокомбинат «Мир» заработала современная биогазовая установка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, реализацию инвестиционного проекта по строительству биогазовой электростанции стоимостью около 7,5 млн долларов США осуществляла литовская компания Modus Energy (дочерняя кампания Modus Group) при поддержке ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь). Проектная документация разработана ОДО «ЭНЕКА», Минск.

К возведению электростанции компания приступила в марте 2019 года. Общая мощность электростанции 2 МВт. Планируется, что ежегодно здесь будут получать около 16,8 млн кВт×ч чистой электроэнергии, которая будет поставляться оператору электросетей Беларуси для потребления внутри страны. Годовой экономический эффект составит 5100 т у.т.

Для крупного животноводческого комплекса, такого как агрокомбинат «Мир», выгода от появления биогазовой электростанции очевидна. Сырья здесь в избытке ‒ переработав его, можно получить не только электро- и теплоэнергию, но и высококачественное удобрение.
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