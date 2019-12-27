|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЧЕТ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ АГРОКОМБИНАТ «МИР» ПЛАНИРУЕТ СЭКОНОМИТЬ ЗА ГОД БОЛЕЕ 5000 ТОНН У.Т.
14:51 27.12.2019
Акт приемки в эксплуатацию объекта «Строительство и обслуживание биогазовой установки мощностью 2000 кВт» подписан 13 декабря. В Барановичском районе рядом с крупнейшим животноводческим комплексом по производству говядины в ОАО «Агрокомбинат «Мир» заработала современная биогазовая установка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, реализацию инвестиционного проекта по строительству биогазовой электростанции стоимостью около 7,5 млн долларов США осуществляла литовская компания Modus Energy (дочерняя кампания Modus Group) при поддержке ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь). Проектная документация разработана ОДО «ЭНЕКА», Минск.
К возведению электростанции компания приступила в марте 2019 года. Общая мощность электростанции 2 МВт. Планируется, что ежегодно здесь будут получать около 16,8 млн кВт×ч чистой электроэнергии, которая будет поставляться оператору электросетей Беларуси для потребления внутри страны. Годовой экономический эффект составит 5100 т у.т.
Для крупного животноводческого комплекса, такого как агрокомбинат «Мир», выгода от появления биогазовой электростанции очевидна. Сырья здесь в избытке ‒ переработав его, можно получить не только электро- и теплоэнергию, но и высококачественное удобрение.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2019
Курсы в банках
на 27.12.2019
Конвертация в банках
на 27.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте