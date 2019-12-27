Министерство труда и социальной защиты постановлением №67 от 20 декабря 2019 г. установило новую расчетную норму рабочего времени на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда, перерасчет сделан в связи с изменениями в указ №157 от 26 марта 1998 г. «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» (2 января объявлен нерабочим днем).

Так, расчетная норма рабочего времени на 2020 год при полной норме его продолжительности составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2032 часов;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2026 часов.

В 2020 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2020 году два нерабочих праздничных дня (9 мая и 7 ноября) пришлись на субботу.

Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010 и 2015 годах.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю и только для указанных режимов работы.

В организациях с иными режимами работы, наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм ст. 112-117 ТК и своим локальным нормативным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени.