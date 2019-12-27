Национальный банк Беларуси с 27 декабря выпускает в обращение памятные монеты «Станіслаў Манюшка. 200 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты выпущены: серебряная – номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, пробой сплава 925, диаметром 37 мм, тиражом 699 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 20 г, диаметром 37 мм, тиражом 1999 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение государственного герба Беларуси и надпись по кругу: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – изображение ласточки на фоне фрагмента рисунка белорусского художника Наполеона Орды «Имение Монюшко, д. Убель» и нотных станов с нотами; внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой); слева – проба сплава (на серебряной); справа – год чеканки.

Реверс: в центре на фоне нотных станов с нотами – портрет белорусского композитора Станислава Монюшко и надписи: вверху – С. Манюшка, внизу – годы жизни: 1819-1872.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Нацбанка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».