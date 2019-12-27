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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 48% СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЯЮТ УСН
12:59 27.12.2019

На 1 декабря 2019 г. почти 48% субъектов предпринимательской деятельности Брестской области применяют упрощенную систему налогообложения (на 1 января 2019 г. – 43%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, наиболее активно используют упрощенную систему индивидуальные предприниматели – 55% от количества состоящих на учете в налоговых органах области. Доля организаций составляет 35%.

За январь-ноябрь текущего года плательщиками упрощенной системы налогообложения внесено в бюджет 114,5 млн рублей, или 7,5% от бюджета области. Темп роста платежей к аналогичному периоду 2018 года составил 109%.
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