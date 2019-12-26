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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИИ БРЕСТСКОГО ЦУМА ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ БВФБ
12:19 27.12.2019
Акции ОАО «Брестский центральный универмаг», находящиеся в собственности Бреста, выставлены на продажу через Белорусскую валютно-фондовую биржу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, всего к продаже предлагаются 1415 акций, или 2,43% уставного фонда общества. Торги назначены на 24 января 2020 года. Стартовая цена одной акции ОАО «Брестский центральный универмаг» – 9,94 рубля, всего пакета акций – 14065,1 рубля.
Продажа акций будет осуществляться в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденным постановлением Совета министров №1929 от 31 декабря 2010 года, и на условиях, определенных Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденным решением правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» №76 от 27 ноября 2018 года.
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