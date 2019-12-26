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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ДЗЕНЬ АНЁЛА»
11:57 27.12.2019

Национальный банк Беларуси с 27 декабря выпускает в обращение памятные монеты «Дзень анёла».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты выпущены: золотая – номиналом 50 рублей, массой 7,78 г, пробой сплава 999, диаметром 25 мм, тиражом 399 штук; серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 50 мм, тиражом 2999 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 43,28 г, диаметром 50 мм, тиражом 4999 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение государственного герба Беларуси и надпись по кругу: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – стилизованное изображение города и парящего над ним ангела, обрамленное лентой с надписью АНЁЛ-АХОЎНІК; под ним номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой); слева – проба сплава (на серебряной); справа – год чеканки.

Реверс: в центре – стилизованное изображение ангела, обнимающего младенца.

Монеты отчеканены в АО «Монетный двор Польши» качеством: золотые и серебряные – «пруф», медно-никелевые: реверс – «анциркулейтед» с оксидированием, аверс – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Нацбанка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».
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