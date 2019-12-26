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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ ТРИ ЗДАНИЯ ПОЧТИ НА 6800 РУБЛЕЙ ЗА ОДИН ДЕНЬ
11:45 27.12.2019

Комитет «Витебскоблимущество» провел 24 декабря три аукциона с установлением начальной цены в одну базовую величину.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, на здание детского сада-начальной школы в д. Новинка (Толочинский район), общей площадью 154 кв. м, выставленное на продажу в 5 раз, но уже за одну базовую, претендовало три покупателя. В ходе торгов цена увеличилась в 250 раз. На 45 шаге аукциона здание школы продано за 6600 рублей индивидуальному предпринимателю из Толочина. Покупатель планирует в будущем использовать приобретенный объект для агроэкотуризма.

Здание детского сада, расположенное в д. Ист (Миорский район), общей площадью 1107 кв. м, выставлялось на аукцион в первый раз и сразу за базовую величину. Лот был продан за 26 рублей индивидуальному предпринимателю из Полоцка.

Здание зерносклада, расположенное вблизи д. Ноховщина (Поставский район), общей площадью 2568 кв. м, выставлялось на аукцион в первый раз, сразу с установлением начальной цены равной 6 базовым величинам и было продано за 160 рублей индивидуальному предпринимателю из Постав.

На конец декабря и начало января объявлено о продажах еще более 70 неиспользуемых объектов, в том числе на аукционы выставлены лоты за одну базовую величину.
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