Комитет «Витебскоблимущество» провел 24 декабря три аукциона с установлением начальной цены в одну базовую величину.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, на здание детского сада-начальной школы в д. Новинка (Толочинский район), общей площадью 154 кв. м, выставленное на продажу в 5 раз, но уже за одну базовую, претендовало три покупателя. В ходе торгов цена увеличилась в 250 раз. На 45 шаге аукциона здание школы продано за 6600 рублей индивидуальному предпринимателю из Толочина. Покупатель планирует в будущем использовать приобретенный объект для агроэкотуризма.

Здание детского сада, расположенное в д. Ист (Миорский район), общей площадью 1107 кв. м, выставлялось на аукцион в первый раз и сразу за базовую величину. Лот был продан за 26 рублей индивидуальному предпринимателю из Полоцка.

Здание зерносклада, расположенное вблизи д. Ноховщина (Поставский район), общей площадью 2568 кв. м, выставлялось на аукцион в первый раз, сразу с установлением начальной цены равной 6 базовым величинам и было продано за 160 рублей индивидуальному предпринимателю из Постав.

На конец декабря и начало января объявлено о продажах еще более 70 неиспользуемых объектов, в том числе на аукционы выставлены лоты за одну базовую величину.