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ЭКОНОМИКА РБ
ПАКЕТ АКЦИЙ ОАО «КЛЕЦКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» ПРОДАН ЗА 93 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
10:55 27.12.2019
Находящиеся в собственности Клецкого района 18,08% акций ОАО «Клецкая швейная фабрика» проданы 24 декабря 2019 года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, цена продажи пакета акций составила 93,4 тыс. рублей.
ОАО «Клецкая швейная фабрика» было создано в 1999 году и занимается производством мягконабивной игрушки.
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