ЭКОНОМИКА РБ

ПАКЕТ АКЦИЙ ОАО «КЛЕЦКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» ПРОДАН ЗА 93 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

10:55 27.12.2019 Находящиеся в собственности Клецкого района 18,08% акций ОАО «Клецкая швейная фабрика» проданы 24 декабря 2019 года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, цена продажи пакета акций составила 93,4 тыс. рублей. ОАО «Клецкая швейная фабрика» было создано в 1999 году и занимается производством мягконабивной игрушки.