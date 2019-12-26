Национальный банк Беларуси с 27 декабря выпускает в обращение памятные монеты «Заказнік «Званец» серии «Заказнікі Беларусі».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты выпущены: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 999 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32 мм, тиражом 1999 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. На боковой поверхности монет надписи: ЗАКАЗНІКІ БЕЛАРУСІ * ЗАКАЗНІК ЗВАНЕЦ.

Аверс: на фоне орнаментального полотна расположены: вверху – рельефное изображение государственного герба Беларуси и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – изображение цветущего растения; под ним номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой); слева надпись: Венерын чаравічак и проба сплава (на серебряной); справа – год чеканки.

Реверс: в центре на фоне травы – рельефное изображение птицы, кормящей птенцов; вверху – фрагмент традиционного белорусского орнамента, означающего символ жизни; внизу надпись: Вяртлявая чаротаўка.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Нацбанка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».