|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ЗАКАЗНІК «ЗВАНЕЦ» СЕРИИ «ЗАКАЗНІКІ БЕЛАРУСІ» ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ НАЦБАНК
10:33 27.12.2019
Национальный банк Беларуси с 27 декабря выпускает в обращение памятные монеты «Заказнік «Званец» серии «Заказнікі Беларусі».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты выпущены: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 999 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32 мм, тиражом 1999 штук.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. На боковой поверхности монет надписи: ЗАКАЗНІКІ БЕЛАРУСІ * ЗАКАЗНІК ЗВАНЕЦ.
Аверс: на фоне орнаментального полотна расположены: вверху – рельефное изображение государственного герба Беларуси и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – изображение цветущего растения; под ним номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой); слева надпись: Венерын чаравічак и проба сплава (на серебряной); справа – год чеканки.
Реверс: в центре на фоне травы – рельефное изображение птицы, кормящей птенцов; вверху – фрагмент традиционного белорусского орнамента, означающего символ жизни; внизу надпись: Вяртлявая чаротаўка.
Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Нацбанка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2019
Курсы в банках
на 27.12.2019
Конвертация в банках
на 27.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте