Минская региональная таможня проведет 29 и 30 декабря прямые телефонные линии по актуальным темам таможенного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, 29 декабря с 9.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия на тему «Порядок подтверждения фактического вывоза товаров за пределы Республики Беларусь». Начальник отдела анализа и контроля таможенных процедур Елена Булынко по телефону (017) 218 95 40 ответит на вопросы в рамках данной темы.

30 декабря начальник отдела таможенных платежей Ольга Будник ответит на вопросы в рамках темы «Порядок проведения сверки расходования денежных средств, уплаченных в качестве таможенных платежей, и их возврат». Обращаться можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218 96 50.