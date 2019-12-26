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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ ПРОВЕДЕТ 29 И 30 ДЕКАБРЯ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
09:50 27.12.2019
Минская региональная таможня проведет 29 и 30 декабря прямые телефонные линии по актуальным темам таможенного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, 29 декабря с 9.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия на тему «Порядок подтверждения фактического вывоза товаров за пределы Республики Беларусь». Начальник отдела анализа и контроля таможенных процедур Елена Булынко по телефону (017) 218 95 40 ответит на вопросы в рамках данной темы.
30 декабря начальник отдела таможенных платежей Ольга Будник ответит на вопросы в рамках темы «Порядок проведения сверки расходования денежных средств, уплаченных в качестве таможенных платежей, и их возврат». Обращаться можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218 96 50.
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