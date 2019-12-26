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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
17:29 26.12.2019

Прокуратура Витебской области в ходе проверки соблюдения законодательства об охране историко-культурного наследия выявила ряд проблемных вопросов, которые не решаются на протяжении длительного периода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в Витебской области насчитывается более 35 неиспользуемых объектов наследия, из которых свыше 30 (в том числе около 20 руинированных) находятся в неудовлетворительном состоянии. В определенной степени это связано с отсутствием достаточных финансовых средств (Оршанский, Шумилинский, Лепельский, Ушачский, Верхнедвинский и иные районы). Вместе с тем непринятие мер по сохранности историко-культурных ценностей (ИКЦ) со временем может привести к их полному разрушению и утрате. Кроме того, ввиду аварийности отдельных конструкций нахождение возле таких объектов небезопасно.

Прокуроры выявили случаи, когда владельцы ИКЦ не поддерживали их надлежащее санитарное и техническое состояние, что не требовало существенных материальных затрат (Шумилинский, Миорский, Глубокский, Бешенковичский и другие районы).

Установлено, что отдельные владельцы и землепользователи, на землях которых находятся ИКЦ, своевременно не подписали охранные обязательства, предусматривающие обязанности по обеспечению сохранности таких объектов (Витебск, Браславский, Шумилинский районы и др.).

Имеют место факты невыполнения требований законодательства и охранных обязательств в части оформления соответствующих паспортов и установления охранных досок на объекты историко-культурного наследия (Витебск, Шумилинский, Полоцкий, Лепельский, Оршанский и иные районы).

Проблемным является вопрос о разработке проектной документации зон охраны ИКЦ. К слову, это не позволяет в случае необходимости установить ограничения при производстве строительных и иных работ. Такие документы отсутствует на большинстве объектов.

В Витебске, Верхнедвинском, Оршанском и Чашникском районах не созданы общественные наблюдательные комиссии по охране историко-культурного наследия, т.е. не налажен общественный контроль.

Сложившаяся ситуация в сфере охраны ИКЦ – следствие не только объективных причин, но и результат упущений в деятельности местных исполнительных и распорядительных органов, в том числе недостаточной активности по привлечению финансовых средств и в поиске решений проблемных вопросов, отсутствия оперативности реагирования на нарушения законодательства.

Зачастую уполномоченные должностные лица при выявлении фактов невыполнения обязанностей по обеспечению сохранности ИКЦ ограничивались направлением виновным соответствующих писем и не контролировали ход исправления положения дел. В случае нарушения законодательства редко использовались полномочия по ведению административного процесса.

По итогам проверки прокуратура региона внесла представление в Витебский облисполком. На основании 19 актов реагирования территориальных прокуратур 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, проведены дополнительные мероприятия по наведению порядка в данной сфере.
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