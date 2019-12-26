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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МИНСВЯЗИ ПРОВЕДЕТ 27 ДЕКАБРЯ ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН В СОЛИГОРСКЕ И СТОЛБЦАХ
17:22 26.12.2019
Руководство Министерства связи и информатизации проведет 27 декабря с 11.30 до 12.30 выездные приемы граждан в Солигорске и Столбцах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, министр связи и информатизации Константин Шульган проведет прием граждан и представителей юридических лиц в Солигорском районном исполнительном комитете (Солигорск, ул. Козлова, 35, каб.112) с одновременным подключением прямой телефонной линии по телефону 8 (0174) 22 06 80.
Заместитель министра связи и информатизации Наталья Гордеенко проведет прием граждан и представителей юридических лиц в Столбцовском зональном узле электросвязи (Столбцы, ул. Я.Коласа, 67а) с одновременным подключением прямой телефонной линии по телефону: 8 0171 77 34 00.
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