Суд Железнодорожного района Витебска 24 декабря рассмотрел уголовное дело по обвинению С., 1943 года рождения, ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.2, 4 ст.209 УК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебском областном суде, обвиняемая С., используя заведомо подложные для нее документы, предоставляющие ей право на получение пенсии за выслугу лет, 01.09.1995 предоставила их в отдел социальной защиты населения Слонимского горисполкома, совместно с собственноручно заполненным заявлением о назначении пенсии за выслугу лет от, достоверно зная о том, что в указанных организациях в указанные сроки и в указанных должностях она не работала, создав тем самым условия для назначения пенсии за выслугу лет (25 лет педагогического стажа), не имея на это законных прав и оснований, после чего комиссией отдела социальной защиты населения обвиняемой на основании ст.ст.46,48 закона от 17.04.1992 «О пенсионном обеспечении» была назначена пенсия за выслугу лет за счет средств ФСЗН.

В результате этих противоправных действий обвиняемая с 01.09.1995 по 05.06.2019 необоснованно получила средства ФСЗН в виде пенсии на общую сумму 27484,28 руб., которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб ФСЗН на указанную сумму, что на момент окончания совершения преступления составило 1077,82 базовой величины и является ущербом в особо крупном размере.

Она же, повторно, имея умысел на завладение средствами ФСЗН, путем обмана, 03.11.1999 обратилась с заявлением о назначении пенсии по возрасту в отдел социальной защиты администрации Железнодорожного района Витебска, предоставив заведомо подложную справку о периоде работы в колхозе, который был засчитан в общий трудовой стаж, достоверно зная о том, что в указанной организации в эти сроки она не работала, увеличив трудовой стаж с 38 лет 15 дней до 40 лет 2 месяцев 5 дней, создав тем самым условия для назначения пенсии по возрасту в большей сумме, после чего комиссией отдела социальной защиты обвиняемой была назначена пенсия по возрасту на общих условиях с учетом стажа за счет денег ФСЗН.

В результате противоправных действий обвиняемой С. с 03.11.1999 по 05.06.2019 ей необоснованно излишне перечислены денежные средства ФСЗН в виде пенсии на общую сумму 3582,94 руб., которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ущерб ФСЗН на указанную сумму.

Обвиняемая С. в суде свою вину признала полностью.

Судом учтены степень общественной опасности и характер совершенных преступлений, личность обвиняемой, ее возраст и состояние здоровья, положительные характеристики.

Обстоятельством, смягчающим ответственность, суд признал явку с повинной и чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении.

Приговором суда: обвиняемая С. признана виновной в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве) в особо крупном размере и на основании ч.4 ст.209 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

Она же признана виновной в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном повторно, и на основании ч.2 ст.209 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч.1 ст.71 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено С. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст.78 постановлено не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение двух лет осужденная не совершит новое преступление.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.