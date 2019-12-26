Министерство транспорта и коммуникаций 26-27 декабря проведет в четырех областных центрах страны встречи по вопросу распределения, выдачи и использования двусторонних/транзитных разрешений Польши.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в частности, в Могилеве с перевозчиками региона побеседует начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина. Диалог состоится в 10.00 в актовом зале автобусного парка №1 областного центра (Гомельское шоссе, 3).

На встрече возможно присутствие только одного представителя от организации.