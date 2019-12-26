Совет министров принял постановление №881 от 20 декабря 2019 г. «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам электросвязи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, принятые изменения направлены на упрощение деятельности субъектов хозяйствования в области электросвязи, и включают в себя:

отмену проведения измерений в полном объеме при присоединении сети электросвязи в случае изменения только наименования и места нахождения собственника (владельца) присоединяемой сети электросвязи либо сети передачи данных;

установление бессрочного срока действия разрешения на присоединение сети электросвязи и на эксплуатацию головной станции системы кабельного телевидения;

исключение необходимости получения разрешения исполкома при строительстве абонентских линий связи и ввода их в эксплуатацию.

Также устанавливается, что эксплуатация головной станции системы кабельного телевидения осуществляется при наличии разрешения на эксплуатацию головной станции системы кабельного телевидения.

Постановлением, в том числе, урегулированы отдельные вопросы согласования проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию оптоволоконных линий связи, а также внесены иные изменения в постановления Совета министров в целях их приведения в соответствие с указом №350 от 18 сентября 2019 г. «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет».