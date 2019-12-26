ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ

15:25 26.12.2019 Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства назначил: Сергея Терентьева – послом Беларуси в Алжире по совместительству; Марину Долгополову – постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах Содружества Независимых Государств. Президент также дал согласие на назначение: Игоря Чеснока – первым заместителем председателя Гомельского облисполкома; Виктора Пранюка – заместителем председателя Гродненского облисполкома; Игоря Марковича – председателем Полоцкого райисполкома; Василия Шилова – председателем Верхнедвинского райисполкома; Олега Лындина – председателем Толочинского райисполкома; Сергея Дылюка – председателем Наровлянского райисполкома; Геннадия Шатуева – председателем Кореличского райисполкома; Владислава Гершгорина – председателем Ошмянского райисполкома; Александра Горбачевского – председателем Костюковичского райисполкома; Сергея Шацкого – председателем Кричевского райисполкома; Александра Сивакова – главой администрации Железнодорожного района Гомеля; Петра Соловьева – главой администрации Октябрьского района Могилева; Анатолия Бубена – председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»; Игоря Шустова – генеральным директором ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»; Болеслава Пирштука – первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды; Сергея Гунько – первым заместителем министра промышленности; Натальи Филипповой – заместителем министра юстиции; Андрея Андреева – генеральным консулом Беларуси в Шанхае (Китай); Оксаны Цылько – председателем Комитета государственного контроля Брестской области; Дмитрия Комлача – генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»; Вячеслава Хрола – членом Витебского облисполкома.