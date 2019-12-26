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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
15:25 26.12.2019
Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства назначил:
Сергея Терентьева – послом Беларуси в Алжире по совместительству;
Марину Долгополову – постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.
Президент также дал согласие на назначение:
Игоря Чеснока – первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Виктора Пранюка – заместителем председателя Гродненского облисполкома;
Игоря Марковича – председателем Полоцкого райисполкома;
Василия Шилова – председателем Верхнедвинского райисполкома;
Олега Лындина – председателем Толочинского райисполкома;
Сергея Дылюка – председателем Наровлянского райисполкома;
Геннадия Шатуева – председателем Кореличского райисполкома;
Владислава Гершгорина – председателем Ошмянского райисполкома;
Александра Горбачевского – председателем Костюковичского райисполкома;
Сергея Шацкого – председателем Кричевского райисполкома;
Александра Сивакова – главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
Петра Соловьева – главой администрации Октябрьского района Могилева;
Анатолия Бубена – председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»;
Игоря Шустова – генеральным директором ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»;
Болеслава Пирштука – первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Сергея Гунько – первым заместителем министра промышленности;
Натальи Филипповой – заместителем министра юстиции;
Андрея Андреева – генеральным консулом Беларуси в Шанхае (Китай);
Оксаны Цылько – председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
Дмитрия Комлача – генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
Вячеслава Хрола – членом Витебского облисполкома.
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