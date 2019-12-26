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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
15:25 26.12.2019

Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства назначил:

Сергея Терентьева – послом Беларуси в Алжире по совместительству;

Марину Долгополову – постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Президент также дал согласие на назначение:

Игоря Чеснока – первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Виктора Пранюка – заместителем председателя Гродненского облисполкома;

Игоря Марковича – председателем Полоцкого райисполкома;

Василия Шилова – председателем Верхнедвинского райисполкома;

Олега Лындина – председателем Толочинского райисполкома;

Сергея Дылюка – председателем Наровлянского райисполкома;

Геннадия Шатуева – председателем Кореличского райисполкома;

Владислава Гершгорина – председателем Ошмянского райисполкома;

Александра Горбачевского – председателем Костюковичского райисполкома;

Сергея Шацкого – председателем Кричевского райисполкома;

Александра Сивакова – главой администрации Железнодорожного района Гомеля;

Петра Соловьева – главой администрации Октябрьского района Могилева;

Анатолия Бубена – председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»;

Игоря Шустова – генеральным директором ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»;

Болеслава Пирштука – первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Сергея Гунько – первым заместителем министра промышленности;

Натальи Филипповой – заместителем министра юстиции;

Андрея Андреева – генеральным консулом Беларуси в Шанхае (Китай);

Оксаны Цылько – председателем Комитета государственного контроля Брестской области;

Дмитрия Комлача – генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;

Вячеслава Хрола – членом Витебского облисполкома.
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