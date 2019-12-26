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ЭКОНОМИКА РБ


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРОСИТ МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВИТЬ ВЕТСЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ СЕМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
14:45 26.12.2019

Россельхознадзор обратился к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию продукции 7 белорусских предприятий.

Как сообщает сайт ведомства, просьба связана с тем, что при проведении ветеринарного контроля (с ноября по декабрь текущего года) на российско-белорусской административной границе при перемещении через территорию России поднадзорной продукции с белорусских предприятий ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат Поставский», ПУП «Миорский мясокомбинат», УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат», следующей в адреса казахстанских и киргизских получателей, выявлялась продукция – полутуши и четвертины говядины с нечитаемыми клеймами и с признаками переклеймения (следы срезов в местах клеймения).

Данные факты могут свидетельствовать о том, что указанные предприятия под видом белоруской продукции поставляют продукцию третьих стран, в том числе из Украины и других государств с нестабильной эпизоотической обстановкой и не имеющих статуса по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Кроме того, в результате анализа информационных систем Россельхознадзора было установлено, что белорусские предприятия ООО «Акдимол» и ООО «Мясной двор «Тарасово»» могут осуществлять реэкспорт продукции происхождения третьих стран.

В этой связи Россельхознадзор направил белорусской стороне письмо, в котором выразил крайнюю обеспокоенность данной ситуацией и попросил с 30 декабря 2019 года приостановить ветеринарную сертификацию продукции (мясо говядины) производства ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат Поставский», ПУП «Миорский мясокомбинат», УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ООО «Акдимол» и ООО «Мясной двор «Тарасово»» как в адрес российских получателей, так и для транзита через территорию России до проведения их инспекции.

Кроме того, Россельхознадзор попросил белорусскую сторону отстранить от сертификации ветеринарных врачей госветслужбы Беларуси, которые сертифицировали продукцию с нечитаемыми клеймами и с признаками переклеймения, а также представить в Россельхознадзор копии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение сырья, из которого была произведена ввозимая продукция указанных компаний и включить их в перечень для инспекции в первом квартале 2020 года.
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