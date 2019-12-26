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ЭКОНОМИКА РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ПРОВОДИТ ПИЛОТНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ
14:29 26.12.2019

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм, который является первым конкурсом с новым видом государственной поддержки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части фактически понесенных затрат на реализацию инвестиционного проекта.

Условия финансирования Банком развития проектов победителей конкурсного отбора:

размер кредита – не более 80% от стоимости капитальных затрат по проекту без НДС;

срок кредитования – не более 15 лет;

годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования Национального банка Беларуси;

отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода молочнотоварной фермы в эксплуатацию;

рассрочка по уплате процентов – в размере ½ ставки рефинансирования Национального банка Беларуси на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода молочнотоварной фермы в эксплуатацию.

Господдержка победителям конкурсного отбора будет оказываться в виде предоставления бюджетных трансфертов в размере 25% от стоимости капитальных затрат без НДС, в т.ч.:

в размере 15% от стоимости капитальных затрат без НДС – единовременно по факту ввода объекта в эксплуатацию;

в размере 10% от стоимости капитальных затрат без НДС – единовременно по факту выхода молочнотоварной фермы на полную проектную мощность.

Бюджетные трансферты носят целевой характер и могут быть направлены:

бюджетный трансферт 1 – на покупку нетелей и (или) на погашение кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

бюджетный трансферт 2 – на погашение кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Предлагаемый инструмент государственной поддержки будет стимулировать организации на реализацию проекта в установленные сроки и его выход на полную проектную мощность, поскольку только по факту выполнения данных мероприятий им будет оказана государственная поддержка.

Начало подачи конкурсных предложений – 31 декабря 2019 года; окончание – 31 марта 2020 года.
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