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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 27 ДЕКАБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
14:02 26.12.2019
Заместитель начальника инспекции МНС по Минску Татьяна Брачковская проведет 27 декабря выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 16.00 в инспекции МНС по Фрунзенскому району Минска №1 (ул. Якубовского, 54А).
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