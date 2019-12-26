ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 27 ДЕКАБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

14:02 26.12.2019 Заместитель начальника инспекции МНС по Минску Татьяна Брачковская проведет 27 декабря выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 16.00 в инспекции МНС по Фрунзенскому району Минска №1 (ул. Якубовского, 54А).