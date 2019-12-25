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ЭКОНОМИКА РБ
АНДРЕЙ СТРЕЛЕЦКИЙ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
13:42 26.12.2019
Александр Лукашенко освободил Андрея Стрелецкого от должности заместителя управляющего делами президента Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе главы государства, это предусмотрено указом №478, который 24 декабря подписал президент Беларуси.
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