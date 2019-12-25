ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» открыло 21 декабря фирменный магазин в Душанбе (Таджикистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в магазине представлен широкий ассортимент мягкой мебели.

Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» – сегодня в числе первых по объему выпускаемой мягкой мебели в Беларуси и широте охвата торговой сети, которая насчитывает более 200 мебельных магазинов не только в Беларуси, но и России, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Армении, Грузии, странах Балтии.

На предприятии внедрена и функционирует система менеджмента качества, о чем свидетельствует сертификат соответствия разработки и производства мебели бытовой для отдыха требованиям СТБ ISO 9001:2015. В настоящее время процедура подтверждения соответствия продукции осуществляется согласно требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Сырье и материалы, применяемые в производстве мягкой мебели, соответствуют высоким требованиям.