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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ПРОГРЕСС» ОТКРЫЛА ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В ДУШАНБЕ
12:53 26.12.2019
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» открыло 21 декабря фирменный магазин в Душанбе (Таджикистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в магазине представлен широкий ассортимент мягкой мебели.
Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» – сегодня в числе первых по объему выпускаемой мягкой мебели в Беларуси и широте охвата торговой сети, которая насчитывает более 200 мебельных магазинов не только в Беларуси, но и России, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Армении, Грузии, странах Балтии.
На предприятии внедрена и функционирует система менеджмента качества, о чем свидетельствует сертификат соответствия разработки и производства мебели бытовой для отдыха требованиям СТБ ISO 9001:2015. В настоящее время процедура подтверждения соответствия продукции осуществляется согласно требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
Сырье и материалы, применяемые в производстве мягкой мебели, соответствуют высоким требованиям.
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