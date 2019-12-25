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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС ПРЕДЛАГАЕТ SIM-ЧИПЫ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
12:17 26.12.2019
Телеком-оператор МТС расширяет линейку услуг и предлагает SIM-чипы для M2M/IoT-устройств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, SIM-чипы впаиваются в плату оборудования и обеспечивают прием и передачу данных в экстремальных климатических и производственных условиях. Услуга актуальна для банков, сферы ЖКХ, медучреждений, системы охраны, навигации, автомобильного и другого производства.
Функционально SIM-чипы ничем не отличаются от обычных SIM-карт, а технические характеристики значительно превосходят пластиковые аналоги. Монтаж SIM-чипов производится методом пайки в плату оборудования, что гарантирует жесткое крепление, защищает от воздействия пыли и влаги, несанкционированного использования. Микрочипы работают при экстремальных температурах от -40° до +105°C и выдерживают сильные удары. Миниатюрные габариты (5х6х2 мм) позволяют производить более компактное оборудование.
SIM-чипы предназначены для работы в устройствах транспортно-мониторинговых и охранных систем, торгово-кассового и телекоммуникационного оборудования, в медицинских приборах и телеметрических комплексах.
Оформить услугу «Предоставление SIM-чипа» можно в управлении по работе с ключевыми клиентами МТС по адресу: Минск, пр-т. Независимости, 95-4.
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