Телеком-оператор МТС расширяет линейку услуг и предлагает SIM-чипы для M2M/IoT-устройств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, SIM-чипы впаиваются в плату оборудования и обеспечивают прием и передачу данных в экстремальных климатических и производственных условиях. Услуга актуальна для банков, сферы ЖКХ, медучреждений, системы охраны, навигации, автомобильного и другого производства.

Функционально SIM-чипы ничем не отличаются от обычных SIM-карт, а технические характеристики значительно превосходят пластиковые аналоги. Монтаж SIM-чипов производится методом пайки в плату оборудования, что гарантирует жесткое крепление, защищает от воздействия пыли и влаги, несанкционированного использования. Микрочипы работают при экстремальных температурах от -40° до +105°C и выдерживают сильные удары. Миниатюрные габариты (5х6х2 мм) позволяют производить более компактное оборудование.

SIM-чипы предназначены для работы в устройствах транспортно-мониторинговых и охранных систем, торгово-кассового и телекоммуникационного оборудования, в медицинских приборах и телеметрических комплексах.

Оформить услугу «Предоставление SIM-чипа» можно в управлении по работе с ключевыми клиентами МТС по адресу: Минск, пр-т. Независимости, 95-4.