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ЭКОНОМИКА РБ


АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПЕРЕВЕЗЛА 4 МЛН ПАССАЖИРОВ В 2019 ГОДУ
11:57 26.12.2019

Авиакомпания «Белавиа» 24 декабря впервые в своей истории перевезла четырехмиллионного пассажира за год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Авиакомпания «Белавиа», таким образом на данный момент авиакомпания обслужила на 20,2% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году авиакомпания перевезла 3386113 пассажиров, впервые трехмиллионного пассажира за год Белавиа перевезла 30 декабря 2017 года.

Рост пассажиропотока во многом стал возможен благодаря развитию маршрутной сети. В 2019 году были открыты новые рейсы в Таллинн, Москву (аэропорт Шереметьево), Мюнхен. Также росту пассажиропотока в 2019 году способствовало увеличение частот выполняемых рейсов и количества транзитных пассажиров, путешествующих через Национальный аэропорт Минск.

Кроме этого, увеличение количества клиентов авиакомпании обеспечено за счет расширения полетной программы из областных аэропортов Беларуси.

Росту пассажиропотока также способствовали проводимые авиакомпанией акции, переход на новую концепцию тарифных брендов и другие мероприятия, направленные на снижение стоимости авиаперевозок.

«Мы очень рады сегодня приветствовать на борту четырехмиллионного пассажира нашей авиакомпании. За этой цифрой стоит ежедневная работа сотрудников, направленная на постоянное повышение уровня сервиса, внедрение новых прогрессивных технологий, снижение тарифов, обновление парка воздушных судов, поддержание высокого уровня безопасности и регулярности полетов. Мы также стараемся поддерживать проекты, направленные на продвижение Беларуси за рубежом и привлечение туристов в нашу страну. В своем развитии авиакомпания ориентируется на лучшие мировые практики и учитывает пожелания наших пассажиров. А четырехмиллионного пассажира сегодня ждет приятный сюрприз от авиакомпании», - отметил генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Четырехмиллионным пассажиром стала Татьяна Димирова, проживающая в Жодино. Представители авиакомпании «Белавиа» вручили победительнице сертификат на 100 000 баллов программы лояльности «Белавиа Лидер».
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