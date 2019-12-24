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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ВНЕСЛА В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ ПОЧТИ 9 МЛРД РУБЛЕЙ
11:38 26.12.2019
Доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части республиканского бюджета уже выполнены на 101,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, по состоянию на 24 декабря сумма платежей, контролируемых ГТК, составила 8,8 млрд рублей, или 4,2 млрд долларов США в эквиваленте.
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