ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ВНЕСЛА В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ ПОЧТИ 9 МЛРД РУБЛЕЙ

11:38 26.12.2019 Доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части республиканского бюджета уже выполнены на 101,7%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, по состоянию на 24 декабря сумма платежей, контролируемых ГТК, составила 8,8 млрд рублей, или 4,2 млрд долларов США в эквиваленте.