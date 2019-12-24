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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ СУБЪЕКТЫ МСП ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 400 МЛН РУБЛЕЙ
10:57 26.12.2019

Субъекты малого и среднего предпринимательства за январь-ноябрь 2019 года внесли в бюджет Витебской области 404 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, поступления в бюджет от данной категории плательщиков к прошлому году увеличились в действующих ценах на 97,3 млн рублей.

По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 92,8 млн рублей и составили 361,3 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям – на 4,5 млн рублей и составили 42,7 млн рублей.

В Витебской области зарегистрировано 31324 таких субъекта, из которых 8608 организаций и 22716 индивидуальных предпринимателей.

К прошлому году их количество увеличилось на 967, в том числе количество ИП увеличилось на 1061, организаций уменьшилось на 94.
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