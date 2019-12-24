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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УПОРЯДОЧЕНА РАБОТА МАГАЗИНОВ DUTY FREE
10:35 26.12.2019
Александр Лукашенко подписал указ №476 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом вносятся изменения в указ №175 от 22 апреля 2014г. «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».
В частности, предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу Беларуси (на въезд).
Установлено, что в одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.
Кроме того, определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.
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