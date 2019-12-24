|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1113,1 РУБЛЯ
09:43 26.12.2019
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2019 г. составила 1113,1 рубля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, по сравнению с октябрем 2019 г. средняя зарплата снизилась на 10,3 рубля (1123,4 рубля).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2019
Курсы в банках
на 26.12.2019
Конвертация в банках
на 26.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте