ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1113,1 РУБЛЯ

09:43 26.12.2019 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2019 г. составила 1113,1 рубля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, по сравнению с октябрем 2019 г. средняя зарплата снизилась на 10,3 рубля (1123,4 рубля).