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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 26 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
16:46 24.12.2019
Заместитель начальника инспекции – начальник управления оперативных мероприятий Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Павел Брилевский проведет 26 декабря прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать интересующие вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(0162) 27 87 10.
Также в этот день он проведет личный прием граждан с 8.00 до 13.00 по адресу Брест, ул. Малая, 2 (каб. №702).
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