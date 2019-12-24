Заместитель начальника инспекции – начальник управления оперативных мероприятий Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Павел Брилевский проведет 26 декабря прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать интересующие вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(0162) 27 87 10.

Также в этот день он проведет личный прием граждан с 8.00 до 13.00 по адресу Брест, ул. Малая, 2 (каб. №702).