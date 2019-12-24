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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ В 2020 ГОДУ ПРИМЕТ БОЛЕЕ СТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
16:36 24.12.2019
Совет министров утвердил перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2020 году. Соответствующее постановление правительства №883 подписано 20 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, так, с 1 по 9 января XVI состоится Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет с 1 по 4 мая.
Международный минский велокарнавал «VIVA Ровар 2020» соберет участников и болельщиков 16 мая, 1-3 туры Золотой Европейской волейбольной лиги Европейской конфедерации волейбола среди мужских и женских команд запланированы на май-июнь.
В апреле пройдет теннисный матч «Кубок Федерации» (женщины), в сентябре-ноябре ожидается матч «Кубок Дэвиса» (мужчины).
С 1 по 6 июля состоится этап Кубка мира по художественной гимнастике «Челлендж». Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов пройдет с 17 по 24 августа.
На ноябрь и декабрь запланированы международные соревнования по танцевальному спорту ALLIANCE TROPHY – 2020 и Кубок мира по таэквондо.
Всего в 2020 году Беларусь примет более ста международных спортивных мероприятий.
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