ЭКОНОМИКА РБ

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ С 26 ДЕКАБРЯ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА В СОСНАХ

16:28 24.12.2019 Схема двизжения столичных автобусов маршрутов №№161, 161А, 161С, 168, 168А изменится с 26 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с этой даты отменяется заезд автобусов в разворотное кольцо «Павловского» при движении со стороны остановочных пунктов «АкваТрайпл» и «Полигон Тростенецкий» в сторону ул. Академика Красина с одновременным учреждением остановочного пункта «Павловского» на новой оборудованной остановочной площадке.