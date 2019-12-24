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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ С 26 ДЕКАБРЯ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА В СОСНАХ
16:28 24.12.2019
Схема двизжения столичных автобусов маршрутов №№161, 161А, 161С, 168, 168А изменится с 26 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с этой даты отменяется заезд автобусов в разворотное кольцо «Павловского» при движении со стороны остановочных пунктов «АкваТрайпл» и «Полигон Тростенецкий» в сторону ул. Академика Красина с одновременным учреждением остановочного пункта «Павловского» на новой оборудованной остановочной площадке.
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