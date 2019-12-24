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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» НА ПОСЛЕДНЕМ АУКЦИОНЕ ГОДА ПРОДАЛО 7 ИЗ 10 ЛОТОВ
16:18 24.12.2019
Комитет «Гомельоблимущество» 19 декабря на заключительных электронных торгах продал 7 из 10 лотов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, начальная цена лотов была установлена от одной до 9 базовых величин.
Четыре лота были проданы претендентам на покупку без торгов по начальной цене, увеличенной на 5%, а именно:
нежилое здание в Светлогорске, площадью более 4000 кв. м.;
здание поселкового совета в г.п. Заречье, Речицкого района, площадью немногим более 1000 кв. м;
сооружение неустановленного назначения в Горочичском с/с, Калинковичского района, площадью более 126000 кв. м;
незавершенные капитальные строения по ул. Быховской в областном центре, общей площадью более 5000 кв. м.
За другие три лота активно боролись сразу несколько участников. Так, за комплекс зданий бывшего пожарного депо конкурировали два претендента. В общей сумме было сделано 2662 шага, цена продажи превысила начальную в 392 раза и составила 40000 рублей. По двум другим объектам, зданиям музыкальных школ в Гомеле на ул. Войкова, торги шли более 4 часов. В результате цена по этим объектам выросла: в 166 раз – по первому, и в 330 раз – по второму. В городской бюджет поступит почти 60000 рублей.
В целом в 2019 году на организованных электронных торгах в Гомельской области было продано 23 объекта, участие в аукционах приняли 89 претендентов.
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