Комитет «Гомельоблимущество» 19 декабря на заключительных электронных торгах продал 7 из 10 лотов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, начальная цена лотов была установлена от одной до 9 базовых величин.

Четыре лота были проданы претендентам на покупку без торгов по начальной цене, увеличенной на 5%, а именно:

нежилое здание в Светлогорске, площадью более 4000 кв. м.;

здание поселкового совета в г.п. Заречье, Речицкого района, площадью немногим более 1000 кв. м;

сооружение неустановленного назначения в Горочичском с/с, Калинковичского района, площадью более 126000 кв. м;

незавершенные капитальные строения по ул. Быховской в областном центре, общей площадью более 5000 кв. м.

За другие три лота активно боролись сразу несколько участников. Так, за комплекс зданий бывшего пожарного депо конкурировали два претендента. В общей сумме было сделано 2662 шага, цена продажи превысила начальную в 392 раза и составила 40000 рублей. По двум другим объектам, зданиям музыкальных школ в Гомеле на ул. Войкова, торги шли более 4 часов. В результате цена по этим объектам выросла: в 166 раз – по первому, и в 330 раз – по второму. В городской бюджет поступит почти 60000 рублей.

В целом в 2019 году на организованных электронных торгах в Гомельской области было продано 23 объекта, участие в аукционах приняли 89 претендентов.