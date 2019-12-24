Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси подготовило проект постановления Совета министров, направленный на введение отдельных ограничений и запретов при торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями (так называемые жевательные смеси).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в частности, предлагается ввести запрет их продажи несовершеннолетним лицам в возрасте до 18 лет; методами открытой выкладки и самообслуживания; в форме разносной торговли, на рынках, с использованием сети Интернет и ряд других.

Оборот таких изделий в настоящее время законодательством не регулируется.

Вместе с тем эти изделия весьма популярны, в том числе среди молодежи, и сегмент рынка никотиносодержащих изделий, которые представлены на белорусском рынке как российскими, так и зарубежными производителями, постоянно растет. При этом отдельные производители определяют на упаковке либо в рекламе свои изделия как снюс, что является введением потребителя в заблуждение.

С февраля 2015 г. в Беларуси введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания (снюс, насвай и другие), изготовленных из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.

Сложившееся положение на рынке нетабачных никотиносодержащих изделий предопределило необходимость введения ограничений их продажи.

Проект постановления будет вынесен на публичное общественное обсуждение в сети Интернет на сайте «Правовой форум Беларуси» с 26 декабря.