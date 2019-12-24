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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ ЭТАП РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА
15:21 24.12.2019
Второй этап репетиционного тестирования пройдет в Беларуси в январе-феврале 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, репетиционное тестирование предоставляет участникам возможность проверить свои знания по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования, в их числе белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (Новейшее время), география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение.
В процессе репетиционного тестирования происходит обучение правильному заполнению бланка ответов и методам работы с тестовыми материалами. Участники могут ознакомиться с технологией выполнения тестовых заданий в пределах отведенного времени, потренироваться в заполнении бланка ответов, что в будущем позволит минимизировать риск допустить технические ошибки на централизованном тестировании. Также участие в РТ помогает адаптироваться к условиям и требованиям централизованного тестирования и способствует приобретению таких важных навыков, как умение концентрироваться в непривычной обстановке.
С подробной информацией будущие абитуриенты могут ознакомиться на сайте Республиканского института контроля знаний. Точный график проведения тестирования устанавливают учреждения образования, список которых размещен на сайте РИКЗ в разделе «Репетиционное тестирование», «Пункты проведения РТ». Регистрация проводится онлайн через личный кабинет участника. Информация о работе единой системы регистрации доступна в разделе «РТ», «Памятка участнику РТ».
С 2019 года в Беларуси ввели дистанционное тестирование. Оно позволяет бесплатно пройти тестирование онлайн с последующим разбором заданий.
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